В Калининграде почтят память воинов-разведчиков

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-04T11:24:44+03:00

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В субботу, 6 апреля, в Калининграде пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине взятия Кёнигсберга.

Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Воинам-разведчикам» пройдет в парке Победы. Начало мероприятия в 11 часов.

В программе также запланированы показательные выступления по рукопашному бою, фланкировка казачьими шашками, реконструкция эпизодов боевых действий, выставка современного оружия и оружия времён Великой Отечественной войны, концертная программа, угощение фронтовой кашей и горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU