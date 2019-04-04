В Калининградской области до 2024 года должны ликвидировать 55 тыс «квадратов» аварийного жилья

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-04T11:39:15+03:00

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До 2024 года в Калининградской области должно быть ликвидировано более 55 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

Речь идет о жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. Ликвидация этого жилья позволит улучшить жилищные условия порядка 3,6 тысяч человек.

- Калининградская область досрочно завершила программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Мы были одни из лучших в стране. Надо такой же результат показать в этот раз, и своевременно доводить информацию по объектам до жителей, – отметил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU