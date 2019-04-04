СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-04T11:39:40+03:00

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В четверг 4 апреля в 10 утра на территории Светловского судоремонтного завода состоялось построение курсантов. Ближе к вечеру парусник «Седов» отправится в первый рейс навигации-2019. Пройдя Калининградский морской судоходный канал, барк возьмет курс на Германию.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, для самого судна это сотый рейс. В него отправятся члены постоянного экипажа и 112 курсантов из морских учебных заведений Росрыболовства. Они заселились на барк во второй декаде марта и уже прошли программу подготовки.

Барк вернется в Калининград на майские праздники и ошвартуется в Калининградском морском рыбном порту, в который прежде никогда не заходил.

ИСТОЧНИК KP.RU