2019-04-04T11:39:40+03:00
Общество

Парусник «Седов» отправится в первый рейс навигации-2019

Судно возьмет курс на Германию
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба БГА РФ
Изменить размер текста:

В четверг 4 апреля в 10 утра на территории Светловского судоремонтного завода состоялось построение курсантов. Ближе к вечеру парусник «Седов» отправится в первый рейс навигации-2019. Пройдя Калининградский морской судоходный канал, барк возьмет курс на Германию.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, для самого судна это сотый рейс. В него отправятся члены постоянного экипажа и 112 курсантов из морских учебных заведений Росрыболовства. Они заселились на барк во второй декаде марта и уже прошли программу подготовки.

Барк вернется в Калининград на майские праздники и ошвартуется в Калининградском морском рыбном порту, в который прежде никогда не заходил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Калининградом появится пляж для собак
Пред тем как врезаться в столб, калининградец дважды проехал на «красный»
В Калининграде вырубят 110 деревьев в районе Южного парка
Под Озерском задержали водителя микроавтобуса, который перевозил 140 ящиков «левого» спиртного
В Калининградской области отремонтируют 290 км. мелиоративных каналов
Алиханов поручил разработать меры поддержки рыбоколхозов
В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали браконьера
В Калининградской области создали специальное учреждение для развития мелиорации
Под Калининградом наркоторговцы отбивались от полиции с помощью агрессивных собак
На Московском проспекте в Калининграде на ходу загорелся автомобиль
Ставили капельницу прямо на пляже: В Отрадном спасли тюлененка
В Калининграде со стены дома украли табличку с названием улицы, приняв ее за вывеску времен Кёнигсберга
В Калининграде во дворе дома сбили 8-летнего мальчика
В Калининградской области до 2024 года должны ликвидировать 55 тыс «квадратов» аварийного жилья
В Калининграде почтят память воинов-разведчиков
Калининградская спортсменка выиграла две серебряные медали всероссийских соревнований по шорт-треку