В Калининграде во дворе дома сбили 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-04T11:53:01+03:00

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В Калининграде во дворе дома сбили ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наезд произошел на придомовой территории дома №53 на улице А. Невского. 41-летняя водитель «Шевроле» сбила 8-летнего мальчика, который вышел из подъезда и направился к детской площадке.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Еще один наезд на человека произошел в Озерском районе. Там на поле 26-летний машинист трактора при движении задним ходом наехал колесом на мужчину, который помогал при производстве работ. В результате наезда он получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU