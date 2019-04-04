В Калининграде во дворе дома сбили 8-летнего мальчика
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде во дворе дома сбили ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Наезд произошел на придомовой территории дома №53 на улице А. Невского. 41-летняя водитель «Шевроле» сбила 8-летнего мальчика, который вышел из подъезда и направился к детской площадке.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.
Еще один наезд на человека произошел в Озерском районе. Там на поле 26-летний машинист трактора при движении задним ходом наехал колесом на мужчину, который помогал при производстве работ. В результате наезда он получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU