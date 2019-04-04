В Калининграде со стены дома украли табличку с названием улицы, приняв ее за вывеску времен Кёнигсберга

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-04T13:02:02+03:00

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Инцидент случился в Калининграде на улице Цирковой, до войны носившей имя Левальдштрассе. Синюю эмалированную табличку с довоенным названием на немецком языке «Lehwaldstraße», которую повесил на стену краевед-жилец дома, сняли неизвестные. Вероятно, злоумышленники приняли красивую уличную вывеску за старинную табличку времен Кёнигсберга (табличка была выполнена в довоенном стиле).

Информация об этом появилась в группе «Копатели Восточной Пруссии» в соцсетях.

«Украли табличку с дома! Просьба всем кто знает что-то, написать. Если кто-то увидит, что будут продавать или предлагать, сигнализируйте! Табличка уличная – это копия, заказывалась в Польше», - говорится в сообщении.

Написали ли потерпевшие заявление в полицию, не уточняется.

Отметим, антикварные эмалированные таблички являются предметом коллекционирования. Собирают, правда, оригинальные старинные вывески, а не их современные копии.

ИСТОЧНИК KP.RU