Ставили капельницу прямо на пляже: В Отрадном спасли тюлененка
На пляже в Отрадном обнаружили истощенного и обезвоженного тюлененка. На спасение малыша выезжали специалисты из Калининградского зоопарка.
По их словам тюлень был плох.
- Капельницу пришлось ставить прямо в полевых условиях, - говорят в пресс-службе учреждения.
.Фото: предоставлено зоопарком
Фото: предоставлено зоопарком
Тюленя с пляжа забрали в зоопарк. Его устроили в душевой ветеринарного блока.
- А что делать, мы же не реабилитационный центр с кучей боксов и карантинных помещений? Вот и раскладываем тюленей, где местечко подходящее найдется, - говорят в пресс-службе зоопарка.
Тюлень под контролем ветеринаров.
ИСТОЧНИК KP.RU