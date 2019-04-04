Ставили капельницу прямо на пляже: В Отрадном спасли тюлененка

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-04T12:25:02+03:00

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На пляже в Отрадном обнаружили истощенного и обезвоженного тюлененка. На спасение малыша выезжали специалисты из Калининградского зоопарка.

По их словам тюлень был плох.

- Капельницу пришлось ставить прямо в полевых условиях, - говорят в пресс-службе учреждения.

.Фото: предоставлено зоопарком

Фото: предоставлено зоопарком

Тюленя с пляжа забрали в зоопарк. Его устроили в душевой ветеринарного блока.

- А что делать, мы же не реабилитационный центр с кучей боксов и карантинных помещений? Вот и раскладываем тюленей, где местечко подходящее найдется, - говорят в пресс-службе зоопарка.

Тюлень под контролем ветеринаров.

ИСТОЧНИК KP.RU