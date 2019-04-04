2019-04-04T13:00:59+03:00
Происшествия

На Московском проспекте в Калининграде на ходу загорелся автомобиль

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В четверг днем на Московском проспекте во время движения загорелся минивэн. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел около АЗС. Водитель остановил автомобиль около обочины и самостоятельно потушил огонь с помощью огнетушителей, которые ему дали сотрудники автозаправочной станции.

Прибывший на место сотрудник ГИБДД перекрыл одну из полос движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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