На Московском проспекте в Калининграде на ходу загорелся автомобиль
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В четверг днем на Московском проспекте во время движения загорелся минивэн. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел около АЗС. Водитель остановил автомобиль около обочины и самостоятельно потушил огонь с помощью огнетушителей, которые ему дали сотрудники автозаправочной станции.
Прибывший на место сотрудник ГИБДД перекрыл одну из полос движения.
ИСТОЧНИК KP.RU