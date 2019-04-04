2019-04-04T13:06:36+03:00
Происшествия

Под Калининградом наркоторговцы отбивались от полиции с помощью агрессивных собак

Как сообщается, в ходе штурма спецназом особняка ни одно животное не пострадало
Игорь ОРЕХОВ
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Получив оперативную информацию о том, что 29-летняя жительница Полесского района активно торгует запрещенным сильнодействующим веществом «карфентанил», сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели проверочную закупку, после чего явились с обыском в принадлежавший наркобаронессе особняк.

Правда, задача войти в дом осложнялась наличием во дворе больших и агрессивных псов, которых хозяева, конечно же, и не думали унять. Однако бойцы отряда спецназа «Гром», оказывавшие силовую поддержку операции, проявили не только профессионализм, но и гуманность.

- Ни одно животное не пострадало, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области. - В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, в случае признания ее виновной женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Впрочем, данная гражданка ранее уже была судима.

Сейчас наркоторговка арестована и препровождена в следственный изолятор. Правоохранители проводят проверку в отношении ее ближайшего окружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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