Под Калининградом наркоторговцы отбивались от полиции с помощью агрессивных собак
Получив оперативную информацию о том, что 29-летняя жительница Полесского района активно торгует запрещенным сильнодействующим веществом «карфентанил», сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели проверочную закупку, после чего явились с обыском в принадлежавший наркобаронессе особняк.
Правда, задача войти в дом осложнялась наличием во дворе больших и агрессивных псов, которых хозяева, конечно же, и не думали унять. Однако бойцы отряда спецназа «Гром», оказывавшие силовую поддержку операции, проявили не только профессионализм, но и гуманность.
- Ни одно животное не пострадало, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области. - В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, в случае признания ее виновной женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Впрочем, данная гражданка ранее уже была судима.
Сейчас наркоторговка арестована и препровождена в следственный изолятор. Правоохранители проводят проверку в отношении ее ближайшего окружения.
ИСТОЧНИК KP.RU