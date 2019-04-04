В Калининградской области создали специальное учреждение для развития мелиорации
В Калининградской области создано государственное бюджетное учреждение для развития мелиорации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Калининградмелиорация» займется защитой земель от затопления и подтопления, созданием условий для эффективного ведения сельхозпроизводства, эксплуатацией гидротехнических сооружений мелиоративных систем, а также осуществлением мер по предотвращению негативного действия вод и ликвидации его последствий.
- Природно-климатические условия позволяют Калининградской области занимать лидирующие позиции в России по эффективности ряда отраслей сельского хозяйства. Решение проблемы мелиорации позволит использовать имеющиеся у региона возможности для дальнейшего развития агропромышленного комплекса, реализации новых инвестиционных проектов, увеличения объемов производства сельхозпродукции. Государственному бюджетному учреждению «Калининградмелиорация» в этой работе отводится важная роль, – сказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.
ИСТОЧНИК KP.RU