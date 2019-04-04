2019-04-04T13:15:09+03:00
Общество

В Калининградской области создали специальное учреждение для развития мелиорации

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области создано государственное бюджетное учреждение для развития мелиорации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Калининградмелиорация» займется защитой земель от затопления и подтопления, созданием условий для эффективного ведения сельхозпроизводства, эксплуатацией гидротехнических сооружений мелиоративных систем, а также осуществлением мер по предотвращению негативного действия вод и ликвидации его последствий.

- Природно-климатические условия позволяют Калининградской области занимать лидирующие позиции в России по эффективности ряда отраслей сельского хозяйства. Решение проблемы мелиорации позволит использовать имеющиеся у региона возможности для дальнейшего развития агропромышленного комплекса, реализации новых инвестиционных проектов, увеличения объемов производства сельхозпродукции. Государственному бюджетному учреждению «Калининградмелиорация» в этой работе отводится важная роль, – сказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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