В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали браконьера
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В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в браконьерстве. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Вечером на автодороге Славск – Гастеллово полицейские остановили автомобиль «Исузу». При осмотре в багажнике обнаружили разделанные туши дикого животного, предположительно двух косуль. В салоне находилось охотничье, разрешение на оружие
На место происшествия была вызвана следственно – оперативная группа. В настоящее время проводится дальнейшая процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU