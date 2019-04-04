В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали браконьера

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-04T13:18:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в браконьерстве. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером на автодороге Славск – Гастеллово полицейские остановили автомобиль «Исузу». При осмотре в багажнике обнаружили разделанные туши дикого животного, предположительно двух косуль. В салоне находилось охотничье, разрешение на оружие

На место происшествия была вызвана следственно – оперативная группа. В настоящее время проводится дальнейшая процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU