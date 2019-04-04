Алиханов поручил разработать меры поддержки рыбоколхозов

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-04T13:30:07+03:00

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В Калининградской области необходимо проработать меры поддержки рыболовецких колхозов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании регионального правительства.

По его словам рыболовецкие колхозы могут стать одним из средств борьбы с браконьерами, так как будут экономически заинтересованы в этом.

- Есть небольшие предприятия, которые могут стать главными борцами с этим злом, - сказал Алиханов.

Глава региона также отметил, что развитие рыбоколхозов будет содействовать развитию ряда муниципалитетов, в том числе в части занятости жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU