Алиханов поручил разработать меры поддержки рыбоколхозов
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области необходимо проработать меры поддержки рыболовецких колхозов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании регионального правительства.
По его словам рыболовецкие колхозы могут стать одним из средств борьбы с браконьерами, так как будут экономически заинтересованы в этом.
- Есть небольшие предприятия, которые могут стать главными борцами с этим злом, - сказал Алиханов.
Глава региона также отметил, что развитие рыбоколхозов будет содействовать развитию ряда муниципалитетов, в том числе в части занятости жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU