2019-04-04T13:50:05+03:00
Общество

В Калининградской области отремонтируют 290 км. мелиоративных каналов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В этом году в Калининградской области планируется отремонтировать 290 километров мелиоративных каналов. На эти цели в региональном бюджета предусмотрено более 70 млн рублей.

В министерстве сельского хозяйства области отметили, что ремонт каналов позволит улучшить мелиоративное состояние 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Еще 65 млн рублей власти выделили на на проведение культуртехнических мероприятий. За счет этих средств планируется обеспечить ввод в оборот 4,2 тысячи гектаров ранее выбывших сельхозугодий.

Также планируется направить более 500 миллионов рублей на ремонт и проектирование мелиоративных объектов федеральной собственности.

В прошлом году в регионе отремонтировали 420 километров мелиоративных каналов и закрытого дренажа, а также внесли на поля 32 тысячи тонн известковых материалов. Эти меры позволили улучшить мелиоративное состояние 10 тысяч гектаров и понизить кислотность 6 тысяч гектаров сельхозугодий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Калининградом появится пляж для собак
Пред тем как врезаться в столб, калининградец дважды проехал на «красный»
В Калининграде вырубят 110 деревьев в районе Южного парка
Под Озерском задержали водителя микроавтобуса, который перевозил 140 ящиков «левого» спиртного
Алиханов поручил разработать меры поддержки рыбоколхозов
В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали браконьера
В Калининградской области создали специальное учреждение для развития мелиорации
Под Калининградом наркоторговцы отбивались от полиции с помощью агрессивных собак
На Московском проспекте в Калининграде на ходу загорелся автомобиль
Ставили капельницу прямо на пляже: В Отрадном спасли тюлененка
В Калининграде со стены дома украли табличку с названием улицы, приняв ее за вывеску времен Кёнигсберга
В Калининграде во дворе дома сбили 8-летнего мальчика
Парусник «Седов» отправится в первый рейс навигации-2019
В Калининградской области до 2024 года должны ликвидировать 55 тыс «квадратов» аварийного жилья
В Калининграде почтят память воинов-разведчиков
Калининградская спортсменка выиграла две серебряные медали всероссийских соревнований по шорт-треку