В Калининградской области отремонтируют 290 км. мелиоративных каналов

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-04T13:50:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Калининградской области планируется отремонтировать 290 километров мелиоративных каналов. На эти цели в региональном бюджета предусмотрено более 70 млн рублей.

В министерстве сельского хозяйства области отметили, что ремонт каналов позволит улучшить мелиоративное состояние 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Еще 65 млн рублей власти выделили на на проведение культуртехнических мероприятий. За счет этих средств планируется обеспечить ввод в оборот 4,2 тысячи гектаров ранее выбывших сельхозугодий.

Также планируется направить более 500 миллионов рублей на ремонт и проектирование мелиоративных объектов федеральной собственности.

В прошлом году в регионе отремонтировали 420 километров мелиоративных каналов и закрытого дренажа, а также внесли на поля 32 тысячи тонн известковых материалов. Эти меры позволили улучшить мелиоративное состояние 10 тысяч гектаров и понизить кислотность 6 тысяч гектаров сельхозугодий.

ИСТОЧНИК KP.RU