Под Озерском задержали водителя микроавтобуса, который перевозил 140 ящиков «левого» спиртного

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-04T13:56:22+03:00

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В Озерском районе полицейские изъяли крупную партию алкоголя без акцизных марок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Микроавтобус «Мерседес» остановили около поселка Шувалово. В кузове инспекторы ГИБДД обнаружили 140 ящиков со спиртным без акцизных марок и сопроводительных документов.

Водителя и груз доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU