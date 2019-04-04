Под Озерском задержали водителя микроавтобуса, который перевозил 140 ящиков «левого» спиртного
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Озерском районе полицейские изъяли крупную партию алкоголя без акцизных марок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Микроавтобус «Мерседес» остановили около поселка Шувалово. В кузове инспекторы ГИБДД обнаружили 140 ящиков со спиртным без акцизных марок и сопроводительных документов.
Водителя и груз доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU