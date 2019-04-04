2019-04-04T14:50:19+03:00
Общество

В Калининграде вырубят 110 деревьев в районе Южного парка

В мэрии также подписали порубочный билет на 5 кустарников в том же месте
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 марта в мэрии Калининграда подписали порубочный билет на вырубку 110 деревьев и 5 кустарников в районе дома 22а на Аллее Смелых. Дом этот расположен рядом с Южным парком, а работы по вырубке выполнит МКУ «Управление капитального строительства». Сохранить на этом участке предложили лишь 71 дерево.

Напомним, конфликт властей и общественности по поводу вырубки в Южном парке произошел в январе прошлого года, когда комиссия признала 38 деревьев аварийными и подлежащими спилу (в основном, ивы и тополя). Тогда же 55 деревьев было приговорено к обрезке ветвей. Тем не менее, план полностью выполнен не был, так как жители соседних домов и активисты группы «Аллеи Калининградской области» предложили провести независимое обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Калининградом появится пляж для собак
Пред тем как врезаться в столб, калининградец дважды проехал на «красный»
Под Озерском задержали водителя микроавтобуса, который перевозил 140 ящиков «левого» спиртного
В Калининградской области отремонтируют 290 км. мелиоративных каналов
Алиханов поручил разработать меры поддержки рыбоколхозов
В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали браконьера
В Калининградской области создали специальное учреждение для развития мелиорации
Под Калининградом наркоторговцы отбивались от полиции с помощью агрессивных собак
На Московском проспекте в Калининграде на ходу загорелся автомобиль
Ставили капельницу прямо на пляже: В Отрадном спасли тюлененка
В Калининграде со стены дома украли табличку с названием улицы, приняв ее за вывеску времен Кёнигсберга
В Калининграде во дворе дома сбили 8-летнего мальчика
Парусник «Седов» отправится в первый рейс навигации-2019
В Калининградской области до 2024 года должны ликвидировать 55 тыс «квадратов» аварийного жилья
В Калининграде почтят память воинов-разведчиков
Калининградская спортсменка выиграла две серебряные медали всероссийских соревнований по шорт-треку