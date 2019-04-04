В Калининграде вырубят 110 деревьев в районе Южного парка

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-04T14:50:19+03:00

В мэрии также подписали порубочный билет на 5 кустарников в том же месте

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27 марта в мэрии Калининграда подписали порубочный билет на вырубку 110 деревьев и 5 кустарников в районе дома 22а на Аллее Смелых. Дом этот расположен рядом с Южным парком, а работы по вырубке выполнит МКУ «Управление капитального строительства». Сохранить на этом участке предложили лишь 71 дерево.

Напомним, конфликт властей и общественности по поводу вырубки в Южном парке произошел в январе прошлого года, когда комиссия признала 38 деревьев аварийными и подлежащими спилу (в основном, ивы и тополя). Тогда же 55 деревьев было приговорено к обрезке ветвей. Тем не менее, план полностью выполнен не был, так как жители соседних домов и активисты группы «Аллеи Калининградской области» предложили провести независимое обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU