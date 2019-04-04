Пред тем как врезаться в столб, калининградец дважды проехал на «красный»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-04T15:27:58+03:00

После удара о световую опору легковушка превратилась в груду покореженного металла. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

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Пресс-служба регионального УМВД РФ сообщила, что предшествовало трагическому ДТП на улице Гагарина в Калининграде. Напомним: водитель «Фольксвагена» врезался в фонарный столб, при этом погибла его 25-летняя пассажирка.

Как засвидетельствовали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город», 23-летний калининградец, находившийся за рулем иномарки, непосредственно перед столкновением дважды проехал на запрещающий сигнал светофора. А затем, значительно превысив установленный на данном участке скоростной режим, потерял контроль над своим транспортным средством и не смог удержать его в пределах проезжей части.

В действиях виновника ДТП многое объяснимо, если учесть, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU