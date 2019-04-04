Пред тем как врезаться в столб, калининградец дважды проехал на «красный»
Пресс-служба регионального УМВД РФ сообщила, что предшествовало трагическому ДТП на улице Гагарина в Калининграде. Напомним: водитель «Фольксвагена» врезался в фонарный столб, при этом погибла его 25-летняя пассажирка.
Как засвидетельствовали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город», 23-летний калининградец, находившийся за рулем иномарки, непосредственно перед столкновением дважды проехал на запрещающий сигнал светофора. А затем, значительно превысив установленный на данном участке скоростной режим, потерял контроль над своим транспортным средством и не смог удержать его в пределах проезжей части.
В действиях виновника ДТП многое объяснимо, если учесть, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU