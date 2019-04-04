2019-04-04T15:27:58+03:00
Происшествия

Пред тем как врезаться в столб, калининградец дважды проехал на «красный»

Стали известны некоторые подробности ДТП, в результате которого погибла молодая женщина
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
После удара о световую опору легковушка превратилась в груду покореженного металла.После удара о световую опору легковушка превратилась в груду покореженного металла.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Пресс-служба регионального УМВД РФ сообщила, что предшествовало трагическому ДТП на улице Гагарина в Калининграде. Напомним: водитель «Фольксвагена» врезался в фонарный столб, при этом погибла его 25-летняя пассажирка.

Как засвидетельствовали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город», 23-летний калининградец, находившийся за рулем иномарки, непосредственно перед столкновением дважды проехал на запрещающий сигнал светофора. А затем, значительно превысив установленный на данном участке скоростной режим, потерял контроль над своим транспортным средством и не смог удержать его в пределах проезжей части.

В действиях виновника ДТП многое объяснимо, если учесть, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Калининградом появится пляж для собак
В Калининграде вырубят 110 деревьев в районе Южного парка
Под Озерском задержали водителя микроавтобуса, который перевозил 140 ящиков «левого» спиртного
В Калининградской области отремонтируют 290 км. мелиоративных каналов
Алиханов поручил разработать меры поддержки рыбоколхозов
В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали браконьера
В Калининградской области создали специальное учреждение для развития мелиорации
Под Калининградом наркоторговцы отбивались от полиции с помощью агрессивных собак
На Московском проспекте в Калининграде на ходу загорелся автомобиль
Ставили капельницу прямо на пляже: В Отрадном спасли тюлененка
В Калининграде со стены дома украли табличку с названием улицы, приняв ее за вывеску времен Кёнигсберга
В Калининграде во дворе дома сбили 8-летнего мальчика
Парусник «Седов» отправится в первый рейс навигации-2019
В Калининградской области до 2024 года должны ликвидировать 55 тыс «квадратов» аварийного жилья
В Калининграде почтят память воинов-разведчиков
Калининградская спортсменка выиграла две серебряные медали всероссийских соревнований по шорт-треку