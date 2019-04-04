Под Калининградом появится пляж для собак

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-04T15:38:16+03:00

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Под Калининградом, на Голубых озерах, появится специальный пляж для собак. Об этом в четверг 4 апреля сообщили в пресс-службе мэрии города. Как уточняют в администрации, пляж для животных – это всего лишь часть техзадания благоустройства, которую необходимо будет выполнить подрядчику. Кроме этого выигравший конкурс подрядчик должен будет с мая по сентябрь ежедневно убирать мусор (в остальное время года - раз в неделю), поставить 4 мусорных контейнера, вырубить поросль и окашивать прилегающую территорию и поставить 20 скамеек, 10 урн (на расстоянии не менее 40 метров друг от друга). Кроме того, ему необходимо будет обустроить 8 биотуалетов и 6 кабинок для переодевания, поставить их на расстоянии не более 100 метров вдруг от друга и ежедневно мыть их, а также потравить крыс и клещей.

Также подрядчик должен будет заняться оборудованием спасательных постов, вкопать мачту для подъема сигналов о разрешенном или запрещенном купании.

Полный список благоустройства, в который, кроме собачьего пляжа, включен пляж для детей, опубликован в пресс-релизе мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU