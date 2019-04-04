В Калининграде пенсионер на «Рено» сбил 7-летнего мальчика
Ребенок перебегал улицу Октябрьскую на запрещающий сигнал светофора
Появление на дороге ребенка оказалось для водителя машины полной неожиданностью.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Сегодня, 4 апреля, около полудня в Калининграде под колеса автомобиля попал 7-летнимй мальчик. Это произошло на улице октябрьской.
За рулем автомобиля марки «Рено», сбившего ребенка, находился 76-летний водитель. Однако, пенсионер может оказаться не виноват. Дело в том, что, по предварительным данным, пострадавший решил пересечь проезжую часть по регулируемому переходу, несмотря на то, что в этот момент для юного пешехода горел запрещающий сигнал светофора.
Как бы то ни было, школьник отделался телесными повреждениями. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU