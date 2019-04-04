2019-04-04T16:29:54+03:00
Происшествия

В Калининграде пенсионер на «Рено» сбил 7-летнего мальчика

Ребенок перебегал улицу Октябрьскую на запрещающий сигнал светофора
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Появление на дороге ребенка оказалось для водителя машины полной неожиданностью.Появление на дороге ребенка оказалось для водителя машины полной неожиданностью.Фото: пресс-служба областного УМВД.
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 апреля, около полудня в Калининграде под колеса автомобиля попал 7-летнимй мальчик. Это произошло на улице октябрьской.

За рулем автомобиля марки «Рено», сбившего ребенка, находился 76-летний водитель. Однако, пенсионер может оказаться не виноват. Дело в том, что, по предварительным данным, пострадавший решил пересечь проезжую часть по регулируемому переходу, несмотря на то, что в этот момент для юного пешехода горел запрещающий сигнал светофора.

Как бы то ни было, школьник отделался телесными повреждениями. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде подожгли траву рядом с газовой будкой
В Неманском районе начался лесной пожар
В Калининграде покажут графику Рембрандта
В Калининграде зарегистрирован четвертый случай кори
В Калининграде стартовал патриотический проект «Пост №1»
Калининградец с поддельными дипломами успел поработать врачом и юристом
В Калининграде на свалке нашли пятерых щенков в пакете
В мэрии Калининграда появился куратор организации велодорожек
В Калининграде водителя-иностранца оштрафовали за дачу взятки инспектору ГИБДД
Власти ожидают, что калининградцы за год сдадут 22 тысячи единиц оружия и боеприпасов
Под Калининградом появится пляж для собак
Пред тем как врезаться в столб, калининградец дважды проехал на «красный»
В Калининграде вырубят 110 деревьев в районе Южного парка
Под Озерском задержали водителя микроавтобуса, который перевозил 140 ящиков «левого» спиртного
В Калининградской области отремонтируют 290 км. мелиоративных каналов
Алиханов поручил разработать меры поддержки рыбоколхозов
В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали браконьера
В Калининградской области создали специальное учреждение для развития мелиорации
Под Калининградом наркоторговцы отбивались от полиции с помощью агрессивных собак
На Московском проспекте в Калининграде на ходу загорелся автомобиль
Ставили капельницу прямо на пляже: В Отрадном спасли тюлененка
В Калининграде со стены дома украли табличку с названием улицы, приняв ее за вывеску времен Кёнигсберга
В Калининграде во дворе дома сбили 8-летнего мальчика
Парусник «Седов» отправится в первый рейс навигации-2019
В Калининградской области до 2024 года должны ликвидировать 55 тыс «квадратов» аварийного жилья
В Калининграде почтят память воинов-разведчиков
Калининградская спортсменка выиграла две серебряные медали всероссийских соревнований по шорт-треку