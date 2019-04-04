2019-04-04T16:47:41+03:00
Общество

Власти ожидают, что калининградцы за год сдадут 22 тысячи единиц оружия и боеприпасов

Виктор Сергеев
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В этом году на выкуп у населения оружия и боеприпасов власти предусмотрели более 470 тысяч рублей. Такие данные были озвучены на совещании по обеспечению безопасности в региональном правительстве.

Ожидается, что жители Калининградской области сдадут 22 тысячи единиц оружия и боеприпасов.

Сколько платят за оружие и боеприпасы:

1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезными стволами - 10000 руб. /шт.

2. Гладкоствольное огнестрельное оружие - 5000 руб./шт.

3. Газовое оружие самообороны (пистолеты и револьверы), пневматическое оружие с дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм - 2000 руб./шт.

4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения - 3000 руб./шт.

5. Самодельное огнестрельное оружие и обрезы - 500 руб./шт.

6. Взрывчатые вещества и материалы - 1000 руб./шт.

7. Взрывное устройство промышленного изготовления - 2000 руб./шт.

8. Боеприпасы:

1) артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за исключением боеприпасов и оружия, полученных в результате самостоятельного розыска, обнаружения и обезвреживания в местах боев времен Великой Отечественной войны, - 2000 руб./шт.;

2) все виды патронов заводского и самодельного изготовления к стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра - 20 руб./шт.

Обращаться по этому вопросу можно по телефонам (4012) 21-46-39, 102 или 02 (УМВД по Калининградской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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