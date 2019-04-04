В Калининграде водителя-иностранца оштрафовали за дачу взятки инспектору ГИБДД
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили иностранца за мелкое взяточничество. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В январе гражданина Азербайджана за рулем автомобиля остановил инспектор ГИБДД. У мужчины не было водительских прав, поэтому он решил «договориться» и передал полицейскому 1000 рублей.
Мировой судья признал его виновным в мелком взяточничестве и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU