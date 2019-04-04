В Калининграде водителя-иностранца оштрафовали за дачу взятки инспектору ГИБДД

4 Апр 17:00 2019-04-04T17:02:03+03:00

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В Калининграде осудили иностранца за мелкое взяточничество. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе гражданина Азербайджана за рулем автомобиля остановил инспектор ГИБДД. У мужчины не было водительских прав, поэтому он решил «договориться» и передал полицейскому 1000 рублей.

Мировой судья признал его виновным в мелком взяточничестве и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU