В мэрии Калининграда появился куратор организации велодорожек
Заместителем председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, начальником управления дорожной инфраструктуры назначен Антон Мальцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.
В комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антону Мальцеву предстоит заниматься развитием дорожной инфраструктуры, в частности, программой по организации велодорожек на территории города.
Новому начальнику 35 лет. Антон Мальцев окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». До переезда в Калинниград он занимал пост замначальника управления капитального строительства администрации в городе Северск Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU