В мэрии Калининграда появился куратор организации велодорожек

4 Апр 17:18 2019-04-04T17:20:52+03:00

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Заместителем председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, начальником управления дорожной инфраструктуры назначен Антон Мальцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

В комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антону Мальцеву предстоит заниматься развитием дорожной инфраструктуры, в частности, программой по организации велодорожек на территории города.

Новому начальнику 35 лет. Антон Мальцев окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». До переезда в Калинниград он занимал пост замначальника управления капитального строительства администрации в городе Северск Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU