2019-04-04T17:20:22+03:00
Дом. Семья

В Калининграде на свалке нашли пятерых щенков в пакете

Малышей выбросили как мусор
Александр КАТЕРУША
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Щенки были в пакете.Щенки были в пакете.Фото: vk.com
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Щенков в пакете нашли в воскресенье днем неподалеку от парка на Спортивной улице.

- Я гулял возле озера, это буквально в 10 минутах от моего дома, - рассказывает «Комсомолке» калининградец Юрий. - Район там такой: дачные участки, стройки, мусор, бутылки валяются. Местность болотистая, сверху навалены ветки. И вот, слышу – пищит кто-то. Начал вглядываться, прислушиваться. И вижу – пакет шевелится!

Наш герой развернул пакет, в нем лежала старая куртка, а в ней – пять малюсеньких щенков.

- Их выбросили, как ненужный мусор. Выкинули специально в место, где не бывают люди. Хорошо, что я мимо проходил. Щенки бы долго не протянули, они совсем маленькие, им около 4-5 дней, - говорит Юрий.

Мужчина забрал собачек домой. В тот же вечер один из щенков, увы, умер. Двоих кутят приютила соседка – кормить их помогает ее собака. Еще двое на искусственном вскармливании.

Собачки ищут заботливых хозяев. Телефон для связи 8-900-350-82-30 Юрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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