Калининградец с поддельными дипломами успел поработать врачом и юристом

4 Апр 17:23 2019-04-04T17:38:23+03:00

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В один из полесских МУПов явился мужчина, который изъявил желание попробовать себя здесь на должности юриста. Видимо, в районе дефицит столь ценных специалистов, и в ноябре прошлого года новобранец был зачислен в штат. Однако, проработав всего неделю, 31-летний житель Светлогорска уволился, объяснив это тем, что далеко добираться на работу и обратно. Затем в ходе проверки выяснилось, что представленный им диплом об окончании государственного вуза является липовым. Ни одно из учебных заведений нашей огромной страны этот документ никогда и никому не выдавало.

Полиция немедленно взяла обладателя удивительной бумаги за нужное место и возбудила уголовное дело по признакам части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Виновному грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до полугода.

И тут оказалось, что лжеюрист уже имеет за плечами судимость – и как раз по означенной статье! В 2017 году он сумел трудоустроиться в медучреждение по такому же подложному диплому о высшем медицинском образовании.

Ладно еще поддельные юристы. Но, думается, жизненно важно (причем в буквальном смысле этого выражения) как можно скорее установить, сколько еще подобных «докторов» подвизаются сейчас в калининградских больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU