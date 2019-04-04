2019-04-04T17:38:23+03:00
Происшествия

Калининградец с поддельными дипломами успел поработать врачом и юристом

После первого разоблачения и последовавшей за ним судимости мошенник не успокоился и предпринял вторую попытку
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В один из полесских МУПов явился мужчина, который изъявил желание попробовать себя здесь на должности юриста. Видимо, в районе дефицит столь ценных специалистов, и в ноябре прошлого года новобранец был зачислен в штат. Однако, проработав всего неделю, 31-летний житель Светлогорска уволился, объяснив это тем, что далеко добираться на работу и обратно. Затем в ходе проверки выяснилось, что представленный им диплом об окончании государственного вуза является липовым. Ни одно из учебных заведений нашей огромной страны этот документ никогда и никому не выдавало.

Полиция немедленно взяла обладателя удивительной бумаги за нужное место и возбудила уголовное дело по признакам части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Виновному грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или арест на срок до полугода.

И тут оказалось, что лжеюрист уже имеет за плечами судимость – и как раз по означенной статье! В 2017 году он сумел трудоустроиться в медучреждение по такому же подложному диплому о высшем медицинском образовании.

Ладно еще поддельные юристы. Но, думается, жизненно важно (причем в буквальном смысле этого выражения) как можно скорее установить, сколько еще подобных «докторов» подвизаются сейчас в калининградских больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде подожгли траву рядом с газовой будкой
В Неманском районе начался лесной пожар
В Калининграде покажут графику Рембрандта
В Калининграде зарегистрирован четвертый случай кори
В Калининграде стартовал патриотический проект «Пост №1»
В Калининграде на свалке нашли пятерых щенков в пакете
В мэрии Калининграда появился куратор организации велодорожек
В Калининграде водителя-иностранца оштрафовали за дачу взятки инспектору ГИБДД
Власти ожидают, что калининградцы за год сдадут 22 тысячи единиц оружия и боеприпасов
В Калининграде пенсионер на «Рено» сбил 7-летнего мальчика
Под Калининградом появится пляж для собак
Пред тем как врезаться в столб, калининградец дважды проехал на «красный»
В Калининграде вырубят 110 деревьев в районе Южного парка
Под Озерском задержали водителя микроавтобуса, который перевозил 140 ящиков «левого» спиртного
В Калининградской области отремонтируют 290 км. мелиоративных каналов
Алиханов поручил разработать меры поддержки рыбоколхозов
В Славском районе инспекторы ГИБДД задержали браконьера
В Калининградской области создали специальное учреждение для развития мелиорации
Под Калининградом наркоторговцы отбивались от полиции с помощью агрессивных собак
На Московском проспекте в Калининграде на ходу загорелся автомобиль
Ставили капельницу прямо на пляже: В Отрадном спасли тюлененка
В Калининграде со стены дома украли табличку с названием улицы, приняв ее за вывеску времен Кёнигсберга
В Калининграде во дворе дома сбили 8-летнего мальчика
Парусник «Седов» отправится в первый рейс навигации-2019
В Калининградской области до 2024 года должны ликвидировать 55 тыс «квадратов» аварийного жилья
В Калининграде почтят память воинов-разведчиков
Калининградская спортсменка выиграла две серебряные медали всероссийских соревнований по шорт-треку