2019-04-04T17:42:14+03:00
Общество

В Калининграде стартовал патриотический проект «Пост №1»

Его участниками станут 700 школьников
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Открытие традиционной патриотической акции «Пост №1» состоялось в четверг 4 апреля на мемориале 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. Как сообщает пресс-служба областного правительства, участниками акции станут 700 школьников из 30 образовательных организаций региона.

Первым на «Пост №1» заступил караул школы №28 Калининграда, который стал победителем проекта в 2018 году.

- Победа должна быть в нашей памяти. И проект «Пост №1» – это дань уважения подвигу народа нашей великой страны, – отметил ветеран Великой Отечественной войны Борис Дмитриевич Глыбин.

Патриотическая акция «Пост №1», организованная агентством по делам молодежи и областным Центром молодежи, проходит в регионе с 2015 года. В этом году она также пройдет в два этапа – весной и осенью. Первый этап продлится до 3 мая. Караулы будут заступать на вахту по четвергам и пятницам с 13:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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