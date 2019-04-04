В Калининграде зарегистрирован четвертый случай кори
В Калининградской области зарегистрировали еще один вероятный случай кори в этом году ( всего с начала года ранее лабораторно было подтверждено 3 случая заболевания).
Как сообщается в Инстаграме регионального Управления Роспотребнадзора, заболевшая – жительница Калининграда работающая в одном из торговых центров. Известно, что она имела непосредственный контакт с ранее заболевшей из этого коллектива.
- Вероятный случай это означает, что заболевший имеет характерные симптомы кори, но диагноз пока не подтвержден лабораторно. Забор крови осуществляется на 4-5 день от момента появления сыпи. Но противоэпидемические мероприятия уже проводятся, - поясняют в Управлении.
В настоящее время проводится подчищающая иммунизация от кори для всех, кто не был привит, не болел корью, не имеет сведений о прививках или имеет только однократную вакцинацию.
- Предупредить корь можно исключительно с помощью прививки. Заболевание высоко заразно. Находясь в одном помещении с больным корью есть высокая вероятность заразиться, – говорят санитарные врачи.
От кори бесплатно можно привиться в поликлинике по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU