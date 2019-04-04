В Калининграде зарегистрирован четвертый случай кори

4 Апр 18:25 2019-04-04T18:25:47+03:00

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В Калининградской области зарегистрировали еще один вероятный случай кори в этом году ( всего с начала года ранее лабораторно было подтверждено 3 случая заболевания).

Как сообщается в Инстаграме регионального Управления Роспотребнадзора, заболевшая – жительница Калининграда работающая в одном из торговых центров. Известно, что она имела непосредственный контакт с ранее заболевшей из этого коллектива.

- Вероятный случай это означает, что заболевший имеет характерные симптомы кори, но диагноз пока не подтвержден лабораторно. Забор крови осуществляется на 4-5 день от момента появления сыпи. Но противоэпидемические мероприятия уже проводятся, - поясняют в Управлении.

В настоящее время проводится подчищающая иммунизация от кори для всех, кто не был привит, не болел корью, не имеет сведений о прививках или имеет только однократную вакцинацию.

- Предупредить корь можно исключительно с помощью прививки. Заболевание высоко заразно. Находясь в одном помещении с больным корью есть высокая вероятность заразиться, – говорят санитарные врачи.

От кори бесплатно можно привиться в поликлинике по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU