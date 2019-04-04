2019-04-04T20:17:39+03:00
Звезды

В Калининграде покажут графику Рембрандта

Выставка приурочена к 350-летию со дня смерти художника
Александр КАТЕРУША
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Автопортрет. Рембрандт. Из коллекции Музея изобразительных искусствАвтопортрет. Рембрандт. Из коллекции Музея изобразительных искусствФото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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В Калининградском музее изобразительных искусств готовятся представить офорты Рембрандта. Как рассказали организаторы, на выставке представят более 70 офортов из собрания музея.

- В таком объеме коллекция будет представлена впервые. В экспозицию вошли и признанные шедевры Рембрандта – графические листы «Три креста», «Проповедующий Христос», «Мельница», «Автопортрет, облокотившись о барьер», «Христос перед народом», – говорят в музее.

В коллекцию Калининградского музея изобразительных искусств графические листы попали благодаря вдове немецкого скульптора Германа Брахерта – госпоже Ирмгард Брахерт. В 1995 году она подарила музею более 700 листов западноевропейской графики XV–XIX веков, среди которых были и произведения Рембрандта.

В 2019 году исполняется 350 лет со дня смерти мастера. Искусствоведы отмечают, что наследие Рембрандта велико: 350 картин, более 100 рисунков и около 300 офортов, выполненных в разных жанрах.

В Калининграде выставка «Рембрандт. Шедевры графики» откроется 17 апреля в 18:00 и проработает до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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