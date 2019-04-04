В Неманском районе начался лесной пожар

4 Апр 21:15 2019-04-04T21:15:44+03:00

В 17:40 о нем сообщили жители поселка Новоколхозное

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В Неманском районе Калининградской области из-за палов травы начался лесной пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о нем поступил от жителей поселка Новоколхозное 4 апреля в 16:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях.

Пожар спасатели охарактеризовали как низовой, и общая площадь возгорания равна 4 га.

- Угрозы населенному пункту нет, - уточнили в пресс-службе. - В настоящее время пожар локализован. На месте сосредоточена группировки сил и средств от РСЧС в составе семи человек и трех единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU