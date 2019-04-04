2019-04-04T21:38:47+03:00
Происшествия

В Калининграде подожгли траву рядом с газовой будкой

Пожар был зафиксирован в районе 4-й Большой Окружной улицы
Иван МАРКОВ
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Пал травы в районе 4-й Большой ОкружнойПал травы в районе 4-й Большой ОкружнойФото: предоставлено очевидцем
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На окраине Калининграда в четверг 4 апреля неизвестные подожгли траву в районе улицы 4-й Большой Окружной, несмотря на практически штормовой ветер. В 17:30 огонь заметили проезжавшие на общественном транспорте жители. Один из очевидцев отправил фото в редакцию «Комсомолки».

- В МЧС уже позвонили, пообещали приехать, - сообщил очевидец. – Дело в том, что огонь прямо рядом с газовой будкой и газопроводом, и никого это, похоже, не смущает.

Напомним, в последние несколько дней МЧС по Калининградской области фиксирует значительное распространение палов травы в регионе. По отчетам пресс-службы ведомства, за минувшие сутки спасатели выезжали на их тушение 127 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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