В Калининграде подожгли траву рядом с газовой будкой

4 Апр 21:38 2019-04-04T21:38:47+03:00

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На окраине Калининграда в четверг 4 апреля неизвестные подожгли траву в районе улицы 4-й Большой Окружной, несмотря на практически штормовой ветер. В 17:30 огонь заметили проезжавшие на общественном транспорте жители. Один из очевидцев отправил фото в редакцию «Комсомолки».

- В МЧС уже позвонили, пообещали приехать, - сообщил очевидец. – Дело в том, что огонь прямо рядом с газовой будкой и газопроводом, и никого это, похоже, не смущает.

Напомним, в последние несколько дней МЧС по Калининградской области фиксирует значительное распространение палов травы в регионе. По отчетам пресс-службы ведомства, за минувшие сутки спасатели выезжали на их тушение 127 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU