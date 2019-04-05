В Калининграде посла Франции заинтересовали места, связанные с наполеоновскими войнами

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-05T09:58:56+03:00

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В Калининград с официальным визитом прибыла Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в России Сильви Берман. Состоялась встреча с губернатором, на которой обсудили привлечение инвесторов в регион.

– Мы располагаем площадками, на которых инвесторы могут разместить производство. Инвесторы получают административную и финансовую поддержку своих проектов в виде налоговых льгот, таможенных преференций, - сказал Антон Алиханов и отметил, что идут переговоры о сотрудничестве с компанией «Рено». - Обсуждаются проекты общественного электротранспорта, электромобилей. Компания «Рено-Ниссан» давно присутствует на территории России и наш регион мог бы стать площадкой для развития такого партнерства.

Были затронуты и вопросы, связанные с развитием туризма.

- Люди все больше интересуются местами, где можно вспоминать об исторических фактах. В вашем регионе для Франции очень много интересных локаций, которые связаны с наполеоновскими войнами. Я вижу здесь большой потенциал для сотрудничества, – сказала Сильви Берманн.

ИСТОЧНИК KP.RU