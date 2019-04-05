Житель Мурманска избил в Калининграде охранника развлекательного комплекса
В полицию Калининграда пришел сотрудник одного из охранных предприятий и сообщил, что его избили.
Инцидент произошел в развлекательном центре на улице Ялтинской. В результате у мужчины зафиксировали множественные переломы челюсти.
Полицейские установили подозреваемого и задержали его.Злоумышленником оказался ранее судимый 39-летний житель Мурманска, находившийся в служебной командировке на территории области.
- Выяснилось, что охранник сделал замечание пьяному мужчине, в ответ на что оскорбленный злоумышленник нанес потерпевшему два удара в область лица, - сообщили в пресс-службе УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU