2019-04-05T10:20:34+03:00
Общество

Житель Мурманска избил в Калининграде охранника развлекательного комплекса

Виктор Сергеев
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В полицию Калининграда пришел сотрудник одного из охранных предприятий и сообщил, что его избили.

Инцидент произошел в развлекательном центре на улице Ялтинской. В результате у мужчины зафиксировали множественные переломы челюсти.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его.Злоумышленником оказался ранее судимый 39-летний житель Мурманска, находившийся в служебной командировке на территории области.

- Выяснилось, что охранник сделал замечание пьяному мужчине, в ответ на что оскорбленный злоумышленник нанес потерпевшему два удара в область лица, - сообщили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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