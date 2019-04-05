Одно из крупнейших предприятий Калининградской области – АВТОТОР изучает возможности для перевода на аутсорсинг процесса организации комплексного питания работников завода

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-05T10:23:16+03:00

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На сегодняшний день более 3000 работников на четырех производственных площадках АВТОТОР в разных районах Калининграда и области в ежедневном режиме обеспечиваются качественным сбалансированным питанием.

В связи с расширением производства и углублением технологических процессов АВТОТОР изучает возможности передачи ряда функций по организации работы в непрофильных направлениях сторонним компаниям.

АВТОТОР приглашает к сотрудничеству все заинтересованные предприятия, обладающие необходимым опытом работы в организации питания и соответствующими ресурсами.

Для включения в список потенциальных поставщиков свои предложения и информацию о вашей компании с контактными данными необходимо направить в коммерческую дирекцию АВТОТОР: prishchepa@avtotor.ru до 10.04.19 г. включительно.

Справки по тел.: 8 (495) 627 3941, доб. 5749.

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ИСТОЧНИК KP.RU