Ремонт четырех улиц в Калининграде завершит новый подрядчик

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-05T10:36:15+03:00

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Администрация Калининграда объявила аукцион на завершение ремонтных работ на четырех улицах.

Закончить работы предстоит на улице Нарвской (от Советского проспекта до ж/д переезда; от ул. Зеленая до ул. Гайдара); Муромской; Черняховского (от Ленинского проспекта до пл. Василевского) и Пролетарской (от ул. Проф. Баранова до ул. Черняховского; от ул. Черняховского до ул. Шевченко).

Напомним, в прошлом году эти улицы ремонтировала компания «НСТ» из Санкт-Петербурга, однако у городских властей было много нареканий к качеству работ. В результате мэрия расторгла контракт не оплатила некачественно выполненные работы.

Теперь организации, которая выиграет конкурс, предстоит исправить недоделки и завершить работы. На эти цели выделено почти 7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU