С начала года в Калининграде изъяли и уничтожили почти тонну «санкционки»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-05T10:41:43+03:00

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С начала 2019 года в Калининградской области сотрудники Россельхознадзора провели 14 рейдов, в ходе которых было изъято почти 1000 килограммов санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Все изъятые продукты были уничтожены, а нарушителям грозят штрафы до 10 тысяч рублей.

- Торговля санкционной продукцией животного происхождения представляет угрозу для здоровья граждан. Товары перевозятся с нарушением правил транспортировки – в полостях автомобиля, моторных отсеках автомобиля. Также нарушаются температурные условия. В таких условиях товар быстро портится и может привести к пищевому отравлению, - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU