2019-04-05T10:57:41+03:00
Общество

В Советске водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся

Виктор Сергеев
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В Советске полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 19:30 на улице Калининградское шоссе. Неустановленный водитель сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда девочка получила телесные повреждения.

Еще одни наезд на пешехода произошел в Калининграде. На улице Чекистов водитель «КИА» сбил 86-летнюю женщину, которая шла по тротуару. В результате наезда она получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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