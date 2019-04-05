В Советске водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-05T10:57:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советске полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 19:30 на улице Калининградское шоссе. Неустановленный водитель сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда девочка получила телесные повреждения.

Еще одни наезд на пешехода произошел в Калининграде. На улице Чекистов водитель «КИА» сбил 86-летнюю женщину, которая шла по тротуару. В результате наезда она получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU