Калининградское правительство ведет переговоры о сотрудничестве с «Рено»
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Правительство Калининградской области ведет переговоры о сотрудничестве с компанией «Рено». Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время встречи с послом Франции в России Сильви Берман.
- Обсуждаются проекты общественного электротранспорта, электромобилей. Компания «Рено-Ниссан» давно присутствует на территории России, и наш регион мог бы стать площадкой для развития такого партнерства, – подчеркнул губернатор.
В свою очередь, Сильви Берманн отметила, что Особая экономическая зона в Калининградской области представляет большой интерес для Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU