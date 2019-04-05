2019-04-05T11:23:24+03:00
Экономика

Калининградское правительство ведет переговоры о сотрудничестве с «Рено»

Виктор Сергеев
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Правительство Калининградской области ведет переговоры о сотрудничестве с компанией «Рено». Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время встречи с послом Франции в России Сильви Берман.

- Обсуждаются проекты общественного электротранспорта, электромобилей. Компания «Рено-Ниссан» давно присутствует на территории России, и наш регион мог бы стать площадкой для развития такого партнерства, – подчеркнул губернатор.

В свою очередь, Сильви Берманн отметила, что Особая экономическая зона в Калининградской области представляет большой интерес для Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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