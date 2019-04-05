В Зеленоградском районе «Ситроен» врезался в дерево и перевернулся в кювет
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в четверг произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
На 3-м километре автодороги «Переславское-Круглово» водитель «Ситроена» не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП 40-летний пассажир получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU