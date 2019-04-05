2019-04-05T11:28:18+03:00
Происшествия

В Зеленоградском районе «Ситроен» врезался в дерево и перевернулся в кювет

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Зеленоградском районе в четверг произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На 3-м километре автодороги «Переславское-Круглово» водитель «Ситроена» не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 40-летний пассажир получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцев просят сообщать о незаконной деятельности коллекторов
На Куршской косе в три раза снизилось поголовье кабанов
Мэрия Калининграда: Полиция ничего не может сделать с расклейщиками объявлений
Через Куршскую косу ежегодно проезжает около полумиллиона человек
В субботу в Калининграде начнут обрабатывать парки и скверы от клещей и крыс
На ул. Челнокова в Калининграде сбили пешехода
140 молодых семей в области получат социальные выплаты на покупку жилья
На польской границе в Безледах арестовали калининградца за неуплату штрафа
Калининградец спилил и вывез дуб с чужого участка
Калининградка отсудила у Минобороны 250 тысяч за ДТП с участием военной техники
Молодой калининградец получил 6,5 лет колонии за 24 квартирные кражи
С начала года в Калининградской области оштрафовали свыше 400 водителей автобусов
Двое калининградцев украли и сдали в металлолом могильный памятник
В Калининграде расширят воинский мемориал на улице Нарвской
В Калининграде начали принимать заявки на участие в фестивале «Короче-2019», прислали уже 200 фильмов