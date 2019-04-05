В Калининграде отключили электричество на 10-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-05T11:41:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в течение дня не будет электричества на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов без света остались дома на ул. К. Маркса 43, 54-82, 82б, 84, 84а-98, ул. Чернышевского 2, 4, 31, 31а,б, 33, 33а, 35, 35б, 37, 37а, 41-49а, 44а,б, 58-64, ул. Коммунальная 36, 38, 46, 48; пр-т Московский 8а, 8-38, 14б, ул. Мариупольская 1-9, 2а, 2-12.

До 14 часов отключено электричество на пл. Марш. Василевского 2, ул. Пионерская 9, ул. 9 Апреля 7, ул. Клиническая 83а.

До 18 часов электричества не будет на ул. Коммунальная 36, 38, 41, ул. Маяковского 1, ул. К. Маркса 41, 43, 62-82, 84а-98а, 100- 118, ул. Чернышевского 19, 27, 27б, 29, 29а, 35, 35а, 39, 39б, 44а,б, 49а, 51, 59, 61 (котельная), ул. Каштановая аллея 68а, 73.

До 13 часов прекращена подача холодной воды в дома по пр-т Московский 8-12, ул. Марш. Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-13, 2-12-18, ул. Буткова 1, ул. Красноярская 1, 3, 5 (реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Детство»).

ИСТОЧНИК KP.RU