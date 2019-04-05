2019-04-05T11:46:43+03:00
Общество

В Калининграде задержали двух мужчин за вандализм

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин за совершение акта вандализма. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного о том, что двое граждан распыляют краску на элементы нового эстакадного моста.

Прибыв на место, росгвардейцы узнали, что злоумышленники скрылись в направлении парка Южный. Они обследовали прилегающую территорию и в районе ул. Железнодорожной задержали подозреваемых - 31 и 25 лет, у которых при себе находились баллончики с краской.

Правонарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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