В Калининграде задержали двух мужчин за вандализм
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин за совершение акта вандализма. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного о том, что двое граждан распыляют краску на элементы нового эстакадного моста.
Прибыв на место, росгвардейцы узнали, что злоумышленники скрылись в направлении парка Южный. Они обследовали прилегающую территорию и в районе ул. Железнодорожной задержали подозреваемых - 31 и 25 лет, у которых при себе находились баллончики с краской.
Правонарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU