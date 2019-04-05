Калининградца будут судить за жестокое убийство собаки

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-05T12:15:43+03:00

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В Светлом будут судить местного жителя за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

31 декабря 2018 года мужчина сначала душил собаку руками, а затем встал ногой на шею животного, от чего животное погибло. Причем, изувер убил собаку на глазах у ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшие его гибель, совершенное в присутствии малолетнего ребенка».

ИСТОЧНИК KP.RU