В Калининграде начали принимать заявки на участие в фестивале «Короче-2019», прислали уже 200 фильмов

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-05T12:29:50+03:00

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Организаторы кинофестиваля «Короче-2019» начали прием заявок на участие. Об этом сообщил арт-директор и отборщик фильмов для фестиваля Артем Рыжков.

- Мы уже получили 200 с лишним фильмов из разных регионов России, и даже зарубеж про нас тоже помнит, – сказал Рыжков. - Заявки принимаются с 1 апреля до 1 июля.

В «Заре» в пятницу 5 апреля состоится показ двух программ в рамках подготовки к фестивалю.

Одну покажут в 19:00 – это будут победители «Короче» с 2013 по 2018 годы, обладатели призов за лучший сценарий, лучшую режиссуру и так далее.

Вторую программу представят в 21:00 – покажут, по словам Артема Рыжкова, очень странные фильмы, которые участвовали в «Короче».

Интерес к короткометражному кино огромен, и об этом говорят цифры - в прошлом году за весь период приема работ фестиваль получил 1503 заявки из 49 регионов России и 43 стран. В основной конкурс были отобраны 38 фильмов.

Фестиваль «Короче» в этом году в Калининграде пройдет в седьмой раз с 16 по 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU