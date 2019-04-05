2019-04-05T12:34:40+03:00
Общество

В Калининграде расширят воинский мемориал на улице Нарвской

На нем появятся дополнительные плиты с фамилиями 275 героев
Иван МАРКОВ
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В Калининграде будет расширен воинский мемориал на Нарвской улице. О том, что на него будут добавлены памятные таблички с фамилиями 275 героев, в пятницу сообщила пресс-служба мэрии города.

- Его установили в 1957 году на месте первичного захоронения, но вот фамилии не всех красноармейцев оказались высечены в граните, - пояснили в администрации. - Причин может быть масса, электронного документооборота тогда не было, какие-то бумаги где-то могли и затеряться.

Фамилии были установлены исследователями после того, как архив минобороны был оцифрован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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