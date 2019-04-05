2019-04-05T12:47:56+03:00
Происшествия

Двое калининградцев украли и сдали в металлолом могильный памятник

Ранее уже судимые жители Советска позарились на нержавейку, из которой был изготовлен ритуальный предмет
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Советска обратилась жительница города, которая сообщила, что с одной из могил кладбища на улице Лесной исчез памятник из нержавеющей стали.

Оперативникам угрозыска удалось вычислить и задержать подозреваемых в преступлении – двух ранее судимых местных жителей 54-х и 57 лет от роду. Гробозоры признались, что памятник сдали в пункт приема металлолома (где явно специфический предмет у них благополучно приняли!), а вырученные деньги потратили. Сейчас устанавливается причастность уголовников к совершению аналогичных преступлений.

Ну а за содеянное на лесной советчанам придется держать ответ по статье УК РФ «Кража». Это до пяти лет лишения свободы в перспективе.

Стоит надеяться, привычные тюремные шконки им пухом не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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