С начала года в Калининградской области оштрафовали свыше 400 водителей автобусов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-05T12:49:05+03:00

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С начала года в Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции провели 275 проверок пассажирских автобусов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инспекторы проверили 1778 пассажирских автобусов и микроавтобусов. В результате к административной ответственности привлекли 429 водителей автобусов. В каждом четвертом случае речь шла о неудовлетворительном состоянии транспортных средств.

Также к ответственности за выявленные технические нарушения привлекли 49 должностных лиц и 7 юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU