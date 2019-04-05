С начала года в Калининградской области оштрафовали свыше 400 водителей автобусов
.Фото: Александр Подгорчук
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С начала года в Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции провели 275 проверок пассажирских автобусов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инспекторы проверили 1778 пассажирских автобусов и микроавтобусов. В результате к административной ответственности привлекли 429 водителей автобусов. В каждом четвертом случае речь шла о неудовлетворительном состоянии транспортных средств.
Также к ответственности за выявленные технические нарушения привлекли 49 должностных лиц и 7 юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU