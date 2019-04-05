2019-04-05T12:49:05+03:00
Общество

С начала года в Калининградской области оштрафовали свыше 400 водителей автобусов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

С начала года в Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции провели 275 проверок пассажирских автобусов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инспекторы проверили 1778 пассажирских автобусов и микроавтобусов. В результате к административной ответственности привлекли 429 водителей автобусов. В каждом четвертом случае речь шла о неудовлетворительном состоянии транспортных средств.

Также к ответственности за выявленные технические нарушения привлекли 49 должностных лиц и 7 юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцев просят сообщать о незаконной деятельности коллекторов
На Куршской косе в три раза снизилось поголовье кабанов
Мэрия Калининграда: Полиция ничего не может сделать с расклейщиками объявлений
Через Куршскую косу ежегодно проезжает около полумиллиона человек
В субботу в Калининграде начнут обрабатывать парки и скверы от клещей и крыс
На ул. Челнокова в Калининграде сбили пешехода
140 молодых семей в области получат социальные выплаты на покупку жилья
На польской границе в Безледах арестовали калининградца за неуплату штрафа
Калининградец спилил и вывез дуб с чужого участка
Калининградка отсудила у Минобороны 250 тысяч за ДТП с участием военной техники
Молодой калининградец получил 6,5 лет колонии за 24 квартирные кражи
Двое калининградцев украли и сдали в металлолом могильный памятник
В Калининграде расширят воинский мемориал на улице Нарвской
В Калининграде начали принимать заявки на участие в фестивале «Короче-2019», прислали уже 200 фильмов