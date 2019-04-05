2019-04-05T13:17:26+03:00
Общество

Молодой калининградец получил 6,5 лет колонии за 24 квартирные кражи

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде осудили местного жителя за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В прошлом году в течение семи месяцев 26-летний мужчина совершил 24 квартирные кражи в Калининграде и Зеленоградске. Действовал вор по одной и той же схеме: удостоверялся, что в квартире никого нет и открывал дверь с помощью отмычки. Только в одном случае схема дала сбой: в Зеленоградске в квартире оказалась собака, которая и помешала похитить вещи. Всего он украл их квартир ценностей на 1 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцев просят сообщать о незаконной деятельности коллекторов
На Куршской косе в три раза снизилось поголовье кабанов
Мэрия Калининграда: Полиция ничего не может сделать с расклейщиками объявлений
Через Куршскую косу ежегодно проезжает около полумиллиона человек
В субботу в Калининграде начнут обрабатывать парки и скверы от клещей и крыс
На ул. Челнокова в Калининграде сбили пешехода
140 молодых семей в области получат социальные выплаты на покупку жилья
На польской границе в Безледах арестовали калининградца за неуплату штрафа
Калининградец спилил и вывез дуб с чужого участка
Калининградка отсудила у Минобороны 250 тысяч за ДТП с участием военной техники
С начала года в Калининградской области оштрафовали свыше 400 водителей автобусов
Двое калининградцев украли и сдали в металлолом могильный памятник
В Калининграде расширят воинский мемориал на улице Нарвской
В Калининграде начали принимать заявки на участие в фестивале «Короче-2019», прислали уже 200 фильмов