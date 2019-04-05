Молодой калининградец получил 6,5 лет колонии за 24 квартирные кражи

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-05T13:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде осудили местного жителя за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В прошлом году в течение семи месяцев 26-летний мужчина совершил 24 квартирные кражи в Калининграде и Зеленоградске. Действовал вор по одной и той же схеме: удостоверялся, что в квартире никого нет и открывал дверь с помощью отмычки. Только в одном случае схема дала сбой: в Зеленоградске в квартире оказалась собака, которая и помешала похитить вещи. Всего он украл их квартир ценностей на 1 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU