2019-04-05T13:42:42+03:00
Общество

Калининградка отсудила у Минобороны 250 тысяч за ДТП с участием военной техники

Виктор Сергеев
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Жительница Светлогорского района отсудила у Минобороны компенсацию за ДТП с участием военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

Дорожно-транспортное происшествия произошло летом прошлого года в поселке Донское. Водитель военного грузовика МКЗТ не справился с управлением и наехал по легковушку истицы.

Женщина обратилась в суд, который установил, что именно военнослужащий нарушил Правила дорожного движения. И взыскал с Министерства обороны РФ компенсацию ущерба, расходы на проведение оценки и оплату услуг эвакуатора – всего 248 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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