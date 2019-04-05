2019-04-05T14:11:03+03:00
Общество

Калининградец спилил и вывез дуб с чужого участка

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Озерском районе полицейские раскрыли кражу дерева ценной породы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции обратился местный житель, который сообщил, что на его участке кто-то спилил дуб. Прибывшие на место участковые провели проверку и довольно быстро установили личность злоумышленника.

Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. У него изъяли бензопилу и части дерева.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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