На польской границе в Безледах арестовали калининградца за неуплату штрафа
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Накануне польской границе выявили троих россиян, которые не оплатили штрафы за контрабанду акцизных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Двоих россиян выявили на въезде в Польшу на погранпереходе в Голдапе. «Забывчивым» путешественника пришлось заплатить штрафы на месте.
Третьего неплательщика задержали в Безледах. 58-летний мужчина не воспользовался возможностью решить проблему на месте и был арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU