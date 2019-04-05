140 молодых семей в области получат социальные выплаты на покупку жилья
В этом году 140 молодых семей в Калининградской области получат социальные выплаты на покупку жилья.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве строительства и ЖКХ, на финансовую помощь претендуют молодые семьи из 21 муниципалитета.
- По сравнению с 2018 годом, мы увеличили количество семей в регионе, которые смогут улучшить свои жилищные условия. С муниципалитетами заключены соглашения в опережающем порядке, что позволило дать больше времени молодым семьям для подбора помещений, соответствующих критериям программы. Уже выданы все свидетельства на жилье со сроком реализации до ноября 2019 года, – отметил министр строительства и Сергей Черномаз.
На реализацию программы в этом году предусмотрено свыше 94 млн рублей, что на 5 млн рублей больше, чем годом ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU