140 молодых семей в области получат социальные выплаты на покупку жилья

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-05T14:30:37+03:00

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В этом году 140 молодых семей в Калининградской области получат социальные выплаты на покупку жилья.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве строительства и ЖКХ, на финансовую помощь претендуют молодые семьи из 21 муниципалитета.

- По сравнению с 2018 годом, мы увеличили количество семей в регионе, которые смогут улучшить свои жилищные условия. С муниципалитетами заключены соглашения в опережающем порядке, что позволило дать больше времени молодым семьям для подбора помещений, соответствующих критериям программы. Уже выданы все свидетельства на жилье со сроком реализации до ноября 2019 года, – отметил министр строительства и Сергей Черномаз.

На реализацию программы в этом году предусмотрено свыше 94 млн рублей, что на 5 млн рублей больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU