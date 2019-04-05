2019-04-05T14:52:38+03:00
Происшествия

На ул. Челнокова в Калининграде сбили пешехода

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В пятницу днем на Сельме сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на улице Челнокова. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

- Сильный удар был, мужчина жив, - написал один из очевидцев происшествия.

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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