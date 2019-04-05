В субботу в Калининграде начнут обрабатывать парки и скверы от клещей и крыс

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-05T15:00:00+03:00

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С 6 по 13 апреля в Калининграде пройдет первый этап противоклещевой обработки и дератизации зеленых зон и скверов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

От клещей в областном центре обработают более 400 гектаров скверов, парков и зеленых зон. Еще 223 гектара городской территории очистят от крыс и мышей. На эти цели в бюджете предусмотрено 2,4 млн рублей.

- Акарицидную обработку скверов и зеленых в микрорайонах с плотной застройкой и высокой проходимостью населения будут выполнять до 8.00, территории, удаленные от жилых домов будут обрабатывать после 8.00. Препараты, которые подрядчик использует для борьбы с клещами, безопасны для людей и домашних животных, однако, специалисты советуют воздержаться от прогулок в только что обработанных зеленых зонах, - сообщили в мэрии Калининграда.

Повторная обработка города от клещей, крыс и мышей пройдет в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU