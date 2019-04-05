2019-04-05T15:26:35+03:00
Общество

Через Куршскую косу ежегодно проезжает около полумиллиона человек

Виктор Сергеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Национальный парк «Куршская коса» с туристическим целями ежегодно посещают около 50 тысяч человек в составе организованных групп. Об этом в интервью газете «Волна» рассказал директор нацпарка Анатолий Калина. По его словам, растет и поток индивидуальных туристов, приезжающих на личном и рейсовом транспорте, активно пользующихся услугами электронного персонального путеводителя по национальному парку.

- Всего по Куршской косе с разными целями — транзитом в Литву, в поселки и просто отдохнуть на побережье — ежегодно проезжает около полумиллиона человек, - сказал Калина, добавив, что в прошлом году количество гостей национального парка, целенаправленно приехавших познакомиться с его достопримечательностями, возросло примерно на 30 процентов.

Анатолий Калина также рассказал, что в этом году не планируется повышать плату за проезд по территории парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцев просят сообщать о незаконной деятельности коллекторов
На Куршской косе в три раза снизилось поголовье кабанов
Мэрия Калининграда: Полиция ничего не может сделать с расклейщиками объявлений
В субботу в Калининграде начнут обрабатывать парки и скверы от клещей и крыс
На ул. Челнокова в Калининграде сбили пешехода
140 молодых семей в области получат социальные выплаты на покупку жилья
На польской границе в Безледах арестовали калининградца за неуплату штрафа
Калининградец спилил и вывез дуб с чужого участка
Калининградка отсудила у Минобороны 250 тысяч за ДТП с участием военной техники
Молодой калининградец получил 6,5 лет колонии за 24 квартирные кражи
С начала года в Калининградской области оштрафовали свыше 400 водителей автобусов
Двое калининградцев украли и сдали в металлолом могильный памятник
В Калининграде расширят воинский мемориал на улице Нарвской
В Калининграде начали принимать заявки на участие в фестивале «Короче-2019», прислали уже 200 фильмов