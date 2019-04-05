Через Куршскую косу ежегодно проезжает около полумиллиона человек

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-05T15:26:35+03:00

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Национальный парк «Куршская коса» с туристическим целями ежегодно посещают около 50 тысяч человек в составе организованных групп. Об этом в интервью газете «Волна» рассказал директор нацпарка Анатолий Калина. По его словам, растет и поток индивидуальных туристов, приезжающих на личном и рейсовом транспорте, активно пользующихся услугами электронного персонального путеводителя по национальному парку.

- Всего по Куршской косе с разными целями — транзитом в Литву, в поселки и просто отдохнуть на побережье — ежегодно проезжает около полумиллиона человек, - сказал Калина, добавив, что в прошлом году количество гостей национального парка, целенаправленно приехавших познакомиться с его достопримечательностями, возросло примерно на 30 процентов.

Анатолий Калина также рассказал, что в этом году не планируется повышать плату за проезд по территории парка.

ИСТОЧНИК KP.RU